Incidente sulla Cassia bis: carambola tra cinque auto, due feriti gravi

Una maxi carambola tra cinque auto. L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì sulla Cassia bis, in direzione Viterbo. Due le persone rimaste ferite gravemente.

L'intervento dei soccorritori all'altezza del chilometro 26 della SR2, in prossimità dello svincolo di Cesano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Roma che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere due automobilisti, poi affidati alle cure del personale del 118.

Al fine di permettere i rilievi scientifici e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto di Cassia bis dove è avvenuto l'incidente è stato temporanemante chiuso al traffico dagli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

Inevitabili i disagi alla normale circolazione con code e traffico intenso fra Cesano e Formello, in direzione nord, con il traffico congestionato in prossimità dello svincolo di Cesano.

