Incidente sulla Cassia, scontro frontale tra auto e un bus Atac

Incidente frontale all'altezza de La Storta, in via Cassia 1694 a Roma. Un auto si è schiantata contro un bus Atac poco dopo le 2 del mattino di domenica 15 gennaio. A scontrarsi frontalmente un mezzo della linea 201 e una Renault Clio. Un giovane, rimasto ferito, è stato portato in ospedale in codice verde. Non è grave.

Sul posto la polizia locale di Roma capitale con i gruppi Cassia e Gpit. A raccontare l'accaduto una delle passeggere del bus, che su Welcome To Favelas, sotto l'immagine dello schianto, ha riportato la sua testimonianza: "Un ragazzo di 23 anni, non si è reso conto di quello che stava accadendo. Il conducente Atac è stato bravissimo e professionale. Per evitare il peggio ha sterzato e poi frenato, ma l'impatto è stato inevitabile. Noi eravamo sull'autobus e siamo tutti in stato di shock, ma vivi, fortunatamente". L'impatto forse a causa di un colpo di sonno.