Incidente sulla Casilina, accusa malore e tampona auto: 48enne muore dopo trasporto in ospedale

Ha accusato un malore in auto, trasportato d'urgenza in ospedale è poi morto. La tragedia si è consumata intorno alle 9:00 di venerdì 9 ottobre sulla via Casilina, in zona Torre Maura. A perdere la vita un uomo di 48 anni.

In particolare l'incidente è avvenuto mentre l'uomo si trovava a bordo della sua Mercedes Classe A in direzione Roma Centro. All'altezza di via Silicella, in seguito ad un malore, l'automobilista ha tamponato la vettura che lo precedeva, una Citroen C3. Allertati i soccorsi sul posto sono intervenuti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno intuito da subito la gravità delle condizioni dell'uomo richidendo l'intervento del personale medico del 118.

Sulla strada consolare è quindi intervenuta un'ambulanza ed una automedica con i soccorritori che hanno eseguito della manovre di rianimazione sull'uomo. Chiuso temporaneamente il tratto di via Casilina, l'uomo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Casilino dove è poi deceduto, presumibilmente a causa di un arresto cardiaco.