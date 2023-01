Incidente su via Casilina: moto travolge un pedone. Un morto e un ferito grave

Un morto e un ferito grave. E' drammatico il bilancio di un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, lungo via Casilina all'altezza di piazza delle Camelie, a Centocelle. Alle 19.40 un pedone di 64 anni - Gabriele Bianchi il nome della vittima - è finito travolto da una moto, modello Honda 750.

L'uomo stava attraversando la strada, nel tratto in direzione centro, quando è finito centrato dalla due ruote. Colpito, è finito sbalzato sull'asfalto, con il centauro - un 21enne romano - finito anch'egli a terra, riverso e ferito gravemente. La scena davanti a decine di automobilisti è apparsa subito drammatica, con il pedone inerme in strada e la moto a pochissimi metri di distanza. Tanti quelli che si sono fermati e che hanno allertato i soccorsi.

Per Gabriele Bianchi, 64 anni da compiere il prossimo 18 giugno - residente a Tor Tre Teste - non c'è stato nulla da fare. L'ambulanza ha soccorso invece il giovane motociclista, trasportato al San Giovanni in codice rosso. Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Traffico in tilt nella zona, con la Casilina bloccata per ore e il traffico e gli autobus deviati sulla Togliatti o su Centocelle.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 13:00 del 26 gennaio 2023.