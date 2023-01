Incidente sulla Casilina: sbalzato fuori dall'auto, grave un 22enne

E' stato sbalzato fuori dall'auto nella quale viaggiava come passeggero. A rimanere gravemente ferito un 22enne, ferito anche l'amico che guidava la vettura. L'incidente stradale sulla via Casilina, a Labico, in provincia di Roma, in prossimità del chilometro 35,500.

In particolare la Fiat Punto condotta da un 24enne di Palestrina e con a bordo un 22enne di Zagarolo, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Colleferro, in prossimità di una curva, nel comune di Labico, è finita fuori strada ribaltandosi più volte.

Il passeggero durante la carambola è stato sbalzato fuori dall'abitacolo riportando gravi ferite, trasportato d'urgenza all'ospedale di Colleferro è stato poi trasferito in un ospedale della Capitale. Il conducente della Punto è stato invece trasportato all'ospedale di Palestrina.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 4:00 di venerdì notte quando i due ventenni stavano facendo ritorno a casa dopo aver trascorso la serata in un noto locale di Labico.