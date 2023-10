Incidente via Casilina: scontro auto-moto, ferita una 35enne

Incidente stradale domenica sera alla Borghesiana, a Roma est. Lo scontro fra un'auto e una moto sulla via Casilina. Ferita la donna alla guida della due ruote è stata trasportata in ospedale, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Sono stati gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 19:30 del 1 ottobre all'altezza dell'incrocio fra la strada consolare e via di Borghesiana. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente dell'auto - una Renautl Megane - ad avere la peggio è stata la donna alla guida della Kawasaki. Affidata alle cure del personale del 118 è stata trasportata dall'ambulanza al policlinico Casilino.

Al fine di consentire l'intervento dei caschi bianchi sul tratto di Casilina dove si è verificato il sinistro si sono registrate code e rallentamenti. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di viale Cambellotti ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.