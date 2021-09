Incidente a Casal Palocco: 25enne grave in ospedale. L'appello dei familiari: "Abbiamo bisogno di sangue"

"Abbiamo bisogno urgente di donatori di sangue". a lanciare l'appello i familiari di un ragazzo di 25 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente avvenuto sabato scorso a Casal Palocco. Una richiesta lanciata dall'ospedale San Camillo postata poi su alcune pagine dei gruppi di quartiere di Facebook dallo zio di Alessio, questo il nome del giovane che lotta da tre giorni fra la vita e la morte al nosocomio di circonvallazione Gianicolense.

"Cerchiamo donatori di sangue per mio nipote - le parole di dello zio Luciano Marini a RomaToday -. Ha avuto un incidente sul Canale della Lingua nella zona di Casal Palocco che ha interessato alcuni organi vitali: rottura dell'aorta, fratture alle costole ed al bacino e la perforazione dei polmoni. Adesso si trova in terapia intensiva ed ha bisogno di sangue. Aiutateci, ne ha bisogno".

In particolare l'incidente stradale è avvenuto poco prima delle 19:00 dello scorso 4 settembre in viale Canale della Lingua, altezza via Pelopida. Ad impattare lo scooter Yamaha Majestic sul quale viaggiava Alessio, ed un furgone Transit. Apparse subito gravi le condizioni del 25enne, lo stesso è stato trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo dove è poi stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Da accertare con esattezza la dinamica del sinistro stradale, sulla quale stanno lavorando gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intervenuti sul posto per svolgere i rilievi scientifici.