Incidente a Casal de' Pazzi, investito mentre attraversa la strada: grave un uomo

È stato investito mentre stava attraversando la strada ed è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso. È grave un romeno di 47 anni, centrato da una Fiat Punto guidata da un ragazzo 22enne nella serata del 24 novembre, in via Casal de' Pazzi, all'altezza del civico 13. Stando a quanto appreso, l'uomo avrebbe attraversato lontano dalle strisce pedonali.

A far chiarezza sulla dinamica gli agenti del gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Il 22enne alla guida dell'auto, dagli accertamenti di rito è risultato negativo ai test di alcol e droga. Le indagini per la ricostruzione dell'incidente sono in mano ai caschi bianchi. Il pedone, portato in ospedale dal 118, non è in pericolo di vita.