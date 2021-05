Incidente a Casal Bertone: si scontrano auto e scooter, ragazza in ospedale in codice rosso

Incidente stradale a Casal Bertone dove una ragazza è stata costretta alle cure dell'ospedale. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri all'altezza della rotatoria del quartiere del IV Municipio Tiburtino.

Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter Sinfony 125 alla cui guida c'era una 32enne romana ed un'auto, una Alfa Romeo 147. I due mezzi sono venuti a contatto in via Alberto Pollio, altezza piazza Tommaso de Cristoforis poco prima delle 20:00 di giovedì 6 maggio. Ad avere la peggio la donna, affidata alle cure del personale del 118 e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata.

Illeso il conducente della vettura, fermatosi a prestare i primi soccorsi. Sul posto per acccertare la dinamica ed eseguire i rilievi scientifici gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale.