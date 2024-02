Cartello stradale colpisce macchina in autostrada, ferite due donne. Il racconto: "Sono una miracolata"

"È passato. È un miracolo che sono ancora viva". Sono le parole di una donna che si è "vista davanti la morte". Una possibile tragedia, un incidente stradale in autostrada. A provocarlo un cartello della segnaletica stradale, letteralmente volato in aria per cause ancora da accertare e poi finito contro il parabrezza di un'auto in transito con a bordo due donne, due amiche che dalla provincia di Roma si stavano recando a lavoro a Roma. Il dramma sfiorato sull'autostrada A24 Teramo-L'Aquila-Roma. Centrato in pieno il vetro anteriore, la conducente è riuscita a fermare la macchina sulla corsia di emergenza, dove sono poi intervenuti i soccorsi.

L'incidente in autostrada

Sono da poco passate le 8:30 dello scorso venerdì 2 febbraio. Come tutte le mattine le due donne sono partite da Roviano, piccolo comune della Valle dell'Aniene, per andare a lavoro nella Capitale. All'altezza del chilometro 14+700 - in prossimità del casello di Tivoli della Strada dei Parchi - un cartello stradale tondo - un limite di velocità a 90 kmh - "vola" letteralmente in aria e ricade sul parabrezza della macchina in transito sulla corsia lenta di marcia. La conducente riesce a non perdere il controllo della vettura, evitando di scontrarsi con gli altri veicoli che in orario di punta si trovavano sul tratto di A24.

Cartello stradale contro auto in transito

La macchina si ferma sulla corsia di emergenza. Le due amiche rimangono impietrite ai loro rispettivi posti. "Ho avuto solamente il tempo di chiudere gli occhi - racconta al nostro giornale la donna che si trovava al lato passeggero della macchina -. Ho visto questo pesante cartello che rimbalzava sul cofano. Poi ha colpito il parabrezza e siamo state investite dalle schegge di vetro scoppiate che hanno invaso l'abitacolo".

Medicate in ospedale

Ferme sulla corisa di emergenza, sul posto sono poi intervenute le ambulanze e gli agenti della sottosezione della polizia stradale di Roma. Affidate alle cure del personale medico le due donne: la conducente trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I e la passeggera in codice verde all'ospedale di Monterotondo. Illesa, proprio quest'ultima spiega ancora: "Mi sono salvata dai vetri grazie agli occhiali da vista. Ne avevo ovunque, sui vestiti, indosso e sui capelli. Non abbiamo capito da dove è volato quel cartello. So solo che se fosse finito sul parabrezza di taglio forse sarebbe finita diversamente per noi. Sono una miracolata".

Le ipotesi

Soccorse le due donne e invitate a sporgere regolare denuncia successivamente, gli agenti della polstrada hanno eseguito i primi rilievi scientifici. Ancora poco chiara la dinamica, anche perché non è presente sul luogo dell'impatto una telecamera che riprende quel tratto di A24. Dalle immagini si vede solamente la vettura ferma in corsia di emergenza subito dopo l'incidente. Resta da chiarire da dove e perché il cartello stradale sia volato. Diverse le ipotesi: potrebbe essere caduto da un mezzo di lavoro che transitava su una delle due carreggiate. Così come non si esclude che possa essere stato colpito da un'auto o un veicolo che precedeva la vettura con a bordo le due donne posizionato in una segnalazione di un restringimento di carreggiata.Infine la possibilità che si possa essere alzato in seguito al passaggio di un mezzo pesante. Una dinamica ancora al vaglio. Una tragedia sfiorata.