Incidente sull'Appia Pignatelli, ferito il vicecomandante della Polizia Locale Carlo Buttarelli

Uno scontro violento, forse a causa di una manovra azzardata della macchina e la moto guidata dal vicecomandante del Corpo di Polizia Locale Carlo Buttarelli è volata per diversi metri sull'asfalto. E' successo mercoledì pomeriggio, intorno alle 18,40, in via Appia Pignatelli, altezza incrocio semaforico con via Erode Attico.

Sul posto per i rilievi gli agenti del Gruppo Tintoretto, tuttora impegnati nell'accertamento della dinamica. Il loro dirigente, in passato a capo del Corpo, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni. Ad impattare una Fiat Panda condotta da una donna di 33 e la moto Suzuki alla cui guida c'era Carlo Buttarelli.

Secondo quanto si apprende il vicecomandante dei 'caschi bianchi' non ha mai perso conoscenza e non è in pericolo di vita. Trasportato al nosocomio di via dell'Amba Aradam Carlo Buttarelli è stato sottoposto a una tac per accertare le sue condizioni.