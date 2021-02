Incidente alle Terme di Caracalla: vettura ribaltata dopo scontro con un'altra auto, un ferito

Incidente stradale in largo Terme di Caracalla dove un'auto si è ribaltata dopo uno scontro con un'altra vettura. Il sinistro intorno alle 18:45 di lunedì all'altezza dell'incrocio con via Cristoforo Colombo e via di Porta Ardeatina.

Secondo una prima ricostruzione degli agenti del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale la Hyundai condotta da un uomo di 54 anni si è ribaltata in seguito all'urto con una Smart che la precedeva per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria, affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in codice rosso dinamico all'ospedale San Giovanni. Illesa la conducente della citycar, una donna di 30 anni.