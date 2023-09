In fuga dopo un furto al birrificio si scontrano contro l'auto dei carabinieri

In fuga dopo un furto in un birrificio si sono scontrati contro la pattuglia dei carabinieri che erano sulle loro tracce. E’ successo la notte scorsa a Roma, in via della Pisana. I militari della stazione di Torrino nord, in seguito a una segnalazione, stavano andando in auto in un birrificio poco distante dove era stato riferito un furto in corso quando improvvisamente sono stati tamponati da un’auto con tre persone a bordo.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul luogo dell’incidente i militari del nucleo radiomobile che hanno bloccato i tre, provenienti dai campi nomadi di via di Salone: a bordo della loro auto è stata trovata la refurtiva, circa mille euro, oltre a cappellini e arnesi da scasso.

I tre, di 24, 32 e 37 anni, sono stati quindi arrestati e la loro autovettura sequestrata. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale. I due carabinieri tamponati sono stati trasportati all’ospedale San Camillo e all’Aurelia Hospital, non in pericolo di vita.