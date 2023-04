Capriolo investito da un'auto, messo in salvo con un 'lavoro' di gruppo

Disavventura per un capriolo che si è risolta però nel migliore dei modi grazie alla sensibilità di una donna di Cave - comune della provincia romana - agli uomini delle forze dell’ordine e a quelli della S.A.T. Valle dell’Aniene della Kronos intervenuti sul posto con il responsabile Valle del Sacco Antonello Livi.

Come scrive FrosinoneToday, l'animale è stato investito nei pressi della via Prenestina da una donna che con la sua macchina non è riuscita a schivarlo e spaventata ha prontamente chiamato le forze dell’ordine che dopo essere intervenute sul posto lo hanno medicato e messo in salvo.

Capriolo investito da un'auto

"Ce l'ha fatta il giovane capriolo investito nel comune di Cave (Roma). Grosso spavento per la ragazza che lo ha investito che mi ha contattato in lacrime ieri (mercoledì) verso ora di pranzo" - racconta Antonello Livi (Guardie Zoofile Kronos) -. I caprioli sono troppo difficili da evitare. Sono agili e scattanti e si accingono ad attraversare la più pericolosa di tutte le barriere umane, la strada. Insieme alla polizia locale di Cave e Agnese Cefaro, assessore ambiente del comune di Genazzano abbiamo presidiato per ore l'animale in attesa dell’arrivo dell’amico Andrea Lunerti con il quale abbiamo messo in sicurezza il piccolo e trasportato presso il primo veterinario più vicino, il dottor Livio Simeoni a Palestrina. Ringraziamento speciale ad Andrea per la sua grande disponibilità. Viviamo in un territorio purtroppo dove queste situazioni che si presentano quasi giornalmente”.

L’appello

"Speriamo - continua Livi - si possa costituire un tavolo in Regione Lazio per discutere le giuste procedure da attuare per consentire interventi celeri per garantire all’animale ferito un primo soccorso e un trasporto immediato presso centri veterinari. È doveroso ringraziare la disponibilità dei carabinieri forestali con i quali sul territorio operiamo con forte sinergia quotidianamente. La rete di collaborazione che il nostro nucleo di guardie zoofile ha tessuto con sacrificio ci ha permesso di trasportare in tarda serata il piccolo Bambi presso il centro di recupero dei carabinieri del reparto biodiversità di Fogliano. Speriamo si riprenda e torni a correre il più possibile lontano dai centri abitati”.