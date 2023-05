Aggredito dai cinghiali mentre porta a spasso i suoi 2 cani. Uno scappa e viene investito da un'auto

Aggredito da un branco di cinghiali mentre portava a spasso i cani, con uno degli amici a 4 zampe che impaurito è scappato ed è stato investito da un'auto. Succede alla Camilluccia, a Roma Nord. La vicenda, resa nota dall'Ansa, è stata confermata da fonti investigative al nostro giornale. I fatti intorno all'1:30 della notte fra l'11 e il 12 maggio. A investire il cane il conducente di una Fiat 500 Enjoy, poi fermatosi a chiamare i soccorsi. L'husky è stato invece trasportato ad una clinica veterinaria in zona Gregorio VII. Sul posto per accertare l'accaduto gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale.

Come racconta all'Ansa Stefano, operatore dell'emittente televisiva La7, l'uomo era tornato a casa dopo il turno di lavoro. All'1:00 di notte è uscito con i suoi due cani per far fare a loro la consueta passeggiata quotidiana ma è incappato in un branco di cinghiali che lo ha aggredito e per sfuggire agli ungulati il cane più piccolo, Logan, un siberian Husky di tre anni, è finito sotto una macchina che stava sopraggiungendo e ora rischia di perdere una zampa.

"Ieri sera, terminato il turno - racconta all'agenzia stampa - sono tornato a casa, nel quartiere della Camilluccia, e ho preso i miei due cani per far fare loro due passi. Improvvisamente, mentre ero su via Sangemini all'angolo con via Stesa, tra i cassonetti ho visto sbucare un cinghiale enorme, seguito da altri cinghiali, che subito si è avventato contro uno dei miei cani, il più grande, che si chiama Slide. Per cercare di salvare il cane l'ho preso a calci, nel parapiglia ho perso i guinzagli dei cani e sono caduto; il cinghiale a quel punto ha iniziato a inseguire il cane più piccolo che spaventato è fuggito ma poco dopo è stato investito da un ragazzo che sopraggiungeva in auto".