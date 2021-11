Perde il controllo del tir e il rimorchio si sgancia: tragedia sfiorata a Ponte di Nona

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la manovra - azzardata - ha comportato una serie di conseguenza. Di traffico soprattutto. La zona di via Capetti, a Ponte di Nona, per due ore è rimasta paralizzata all'altezza con l'incrocio con via Grappelli, la strada che accarezza il centro commerciale.

Un tir container ha invaso la carreggiata opposta, con il conducente che girando ha perso il rimorchio occupando la strada. L'uomo alla guida dell'auto, che seguiva il mezzo pesante, è riuscito a frenare in tempo, evitando un grave incidente. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Per rimuovere il tir sono servite due ore di tempo.