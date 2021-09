Camion si ribalta sulla A24, conducente estratto dai vigili del fuoco

L'uomo è stato trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita

Incidente nella mattinata di oggi, mercoledì 1 settembre, nel tratto urbano della A24 a Tivoli, in direzione Roma. Per cause ancora da appurare, intorno alle 11, un uomo ha perso il controllo del proprio camion, ribaltandosi.

Sul posto la squadra 18A del distaccamento di Tivoli, il Nucleo SAF e l'autogru, per il recupero e messa in sicurezza di un autoarticolato. Il mezzo, mentre percorreva la rampa in direzione Roma, rimaneva incastrato al guardrail impedendo qualsiasi tipo di manovra del conducente. L'autista del mezzo è stato estratto dai vigili del fuoco in buone condizioni e consegnato al personale sanitario. La strada è stata chiusa temporaneamente.