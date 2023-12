Incidente alla Camilluccia: anziano muore investito in via Pieve di Cadore

Tragedia alla Camilluccia. Un uomo di 88 anni è morto a seguito di un investimento stradale avvenuto su via Pieve di Cadore. L'incidente poco dopo le 18.15 quando una Opel Meriva, all'altezza del civico 30, ha investito l'anziano. Alla guida della vettura un 81enne. Inutili i soccorsi: l'anziano è morto alcuni minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza, rendendo vana la corsa in ospedale.

Sul posto gli agenti del XIV gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale. Da accertare la dinamica di quanto accaduto, in particolare se la vittima stesse attraversando sulle strisce pedonali o meno. In tilt la viabilità in zona. Chiusa la strada dove è avvenuto l'incidente: auto in fila sulla Cassia, la Flaminia e su Corso Francia, strade su cui si è riversato il traffico della Camilluccia.