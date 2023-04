Travolto sullo scooter in galleria: l'addio dei compagni a Calogero Palmeri, militante del Pd

Era prima andato a portare i fiori alla moglie al cimitero di Prima Porta, poi, in sella al suo scooter, si stava recando in via Rasella, al flash mob organizzato per chiedere le dimissioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Centro Storico della città dove Calogero Palmeri non è però mai arrivato, travolto da un furgone dentro al tunnel della via Flaminia. Settantatré anni, originario della Sicilia, era arrivato a Roma da giovanissimo. A San Basilio la sua vita, come muratore e come militante del Partito Democratico. Vedovo da qualche anno non aveva mai smesso di fare attività politica.

Deceduto dopo essere stato colpito da un furgone dentro la galleria di Prima Porta, Palmeri era molto conosciuto all'interno del partito Democratico capitolino. Come ricordato poco dopo la tragedia stradale dal deputato e segretario del Pd Roma Andrea Casu: "La tragica morte di Calogero Palmeri colpisce tutta la comunità del Partito democratico di Roma, perdiamo un militante esemplare sempre".

A ricordarlo anche il presidente del IV municipio Tiburtini Massimiliano Umberti: "Sei stato sempre un grande, nonostante la tua altezza, compagno vero e persona per bene. Porterò sempre con me le tue parole…..durante la mia campagna elettorale. Ci mancherai e ci mancherà il tuo impegno nonostante tutti e tutto. Riposa in pace amico mio Palmeri Calogero".

Diversi anche i militati che lo hanno voluto ricordare come persone e per il suo attivismo politico: "Il compagno Calogero Palmieri è stato travolto e ucciso da un furgone che lo ha preso in pieno sotto il tunnel della via Flaminia - lo ricorda Roberto Chiappini - Viaggiava con il suo scooter è morto sul colpo. Tornava dal cimitero di prima porta dove era andato a portare i fiori sulla tomba della moglie. Era una persona molto prudente alla guida del suo scooter. Avrebbe compiuto 73 anni il 14 ottobre. È un iscritto al circolo PD di San Basilio. Un grande dolore. La salma è all'ospedale Gemelli dove faranno l'autopsia. Rimane a disposizione delle autorità giudiziarie. Quando si concluderà l'iter si potrà fare il funerale. Vi terrò informati". E ancora: "Ci hai lasciato vittima di un incidente stradale, - lo ricorda Massimo Ferrazza - eri sempre in prima fila nelle tante manifestazioni che hai condotto insieme a tanti di noi i questi anni e sempre presente nel nostro Circolo di San Basilio.Ti giunga dal profondo del nostro cuore un abbraccio,ti ricorderemo sempre con affetto. I Compagni del Circolo PD di San Basilio".

L'incidente sulla via Flaminia

Calogero Palmeri è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso 3 aprile all'altezza del chilometro 14,500 della via Flaminia, dentro al tunnel di Prima Porta. Travolto da un Mercedes Vito condotto da un 40enne italiano, fermatosi a prestare i primi soccorsi e poi risultato negativo ai test su alcol e droga, sono gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale che si stanno occupando dei rilievi. Fermatosi nella galleria resta da comprendere se Calogero Palmeri si sia fermato a causa di un guasto allo scooter Piaggio Liberty che stava conducendo o per altre ragioni.