Incidente a Capanelle: si scontrano bus ed autocarro, autista Atac in ospedale

Incidente stradale a Capanelle dove si sono scontrati un bus Atac ed un autocarro. Il sinistro poco dopo le 17:00 di martedì 19 ottobre in via di Fioranello con l'intervento degli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locle di Roma Capitale e di altre due pattuglie dei 'caschi bianchi' in ausilio per la gestione della viabilità.

Tutta da accertare la dinamica dell'incidente, avvenuto all'altezza dell'incrocio con la via Appia Antica. Ad avere la peggio l'autista del mezzo Atac, affidato alle cure dell'ambulanza e trasportato dal 118 in ospedale a causa delle ferite riportate dal vetro del parabrezza del mezzo pubblico infranto nel corso del sinistro.