Si scontrano autobus e tram: paura a bordo, due feriti

Paura a bordo di due mezzi pubblici rimasti coinvolti in un incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto un autobus e un tram, entrambi Atac, in transito domenica sera nella zona dell'Esquilino. Feriti entrambi i conducenti, nessuno dei passeggeri ha riportato conseguenze.

L'intervento degli agenti del I gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale poco dopo le 21:30 di domenica 30 luglio all'altezza del civico 51 di via Principe Eugenio, intersezione con via Cairoli, poco distante dalla stazione Termini. A impattare per cause in via di accertamento un bus della linea 105 e un tram della linea 5.

Feriti i conducenti dell'autobus e del convoglio - di 52 e 49 anni - sono stati affidati alle cure del personale del 118 e trasportati in codice giallo al policlinico Umberto I.