Autista frena bruscamente per evitare pedone che attraversa con il rosso. Ferite due passeggere

Ha frenato bruscamente per non travolgere un pedone che stava attraversando la strada con il semaforo rosso. Questo quanto ha comportato il ferimento di due passeggere che si trovavano a bordo di un bus Atac in zona Cornelia. Sono stati gli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire nel pomeriggio di mercoledì 2 febbraio su circonvallazione Cornelia, prossimità civico 65, altezza casa di cura Villa Benedetta, per l'incidente che ha visto coinvolto mezzo Atac linea 246.

A bordo del mezzo pubblico, dove erano presenti una decina di passeggeri, sono rimaste ferite, non gravemente, due donne trasportate in codice giallo al San Camillo ed all'ospedale San Carlo di Nancy.

Da una prima ricostruzione eseguita dai caschi bianchi il conducente del bus sarebbe stato costretto ad una manovra improvvisa di frenata per evitare un pedone che, improvvisamente, sarebbe sbucato su un attraversamento pedonale nonostante il semaforo rosso. Sull’esatta dinamica dei fatti sono tuttora in corso accertamenti da parte degli agenti della municipale.