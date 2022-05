Con lo scooter travolge e uccide un cinghiale: "Davanti a me un branco di 18 animali"

Si è trovato un branco di cinghiali in strada in pieno centro cittadino, a due passi dalla basilica di San Pietro. Un gruppo di 18 ungulati che il conducente di uno scooter non è riuscito ad evitare. Da qui l'investimento di due degli animali, un cucciolo ed un adulto, con lo scooterista caduto dopo averli travolti. "Mi hanno caricato e non sono riuscito ad evitarli", le parole di Giuseppe Caizzi che racconta a RomaToday gli attimi di paura vissuti "una volta in terra me li sono trovati a pochi centimetri dal mio volto". Ferito l'uomo è stato poi trasportato in ospedale.

L'incidente stradale è avvenuto giovedì notte all'Aurelio, dove da mesi si registra la presenza di branchi di mammiferi che imperversano per le strade dei quartieri del XIII municipio a caccia di cibo nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

L'incidente stradale

Nel dettaglio l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 23:30 del 19 maggio su via Anastasio II, all'altezza dell'incrocio con via Pietro de Cristofaro. Qui, secondo quanto ricostruito sino a questo momento dagli agenti del I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale intervenuti all'Aurelio assieme alla polizia provinciale, il conducente di un Honda Silver Wing si è trovato la strada sbarrata da un branco di cinghiali che gli sono corsi contro. Poi l'investimento di due degli animali che facevano parte del branco.

Ferito, Giuseppe Caizzi è stato trasportato dall'ambulanza del 118 in codice giallo all'ospedale San Carlo di Nancy, "un po' acciaccato - racconta l'uomo - ma per fortuna senza gravi conseguenze". Richiesto l'intervento alla Asl, i due cinghiali investititi sono stati presi in carico dal personale della Asl e portati all'istituto zoo profilatico, dove da quanto si apprende il cucciolo è poi morto.

"Mi hanno caricato e non sono riuscito ad evitarli"

A raccontare nel dettaglio l'incidente è lo stesso Giuseppe Caizzi: "Stavo tornando a casa mia nella zona del Nuovo Salario quando all'altezza del ponte ferroviario ho visto questo branco di cinghiali sulla corsia opposta a quella nella quale viaggiavo". Poi "mi hanno caricato con due di loro che mi sono finiti sotto la ruota anteriore". Inevitabile a questo punto la caduta.

"Non è la prima volta che mi trovo faccia a faccia con dei cinghiali - spiega ancora lo scooterista al nostro giornale -. Qualche giorno fa ho avuto un incontro ravvicinato con un grosso animale mentre correvo a Villa Ada". Ma come si spiega la presenza sempre più massiccia di branchi di cinghiali oramai in tutti i quadranti della Capitale. "Gli togliamo il loro habitat costruendo palazzi ed ecomostri - il pensiero di Giuseppe Caizzi -. Se poi aggiungiamo la presenza dei rifiuti che molte volte non vengono ritirati dai cassonetti è inevitabile che si riversino per le strade della città a caccia di cibo facile".

"Nel volgere di pochi giorni ho avuto due incontri con i cinghiali, la seconda volta non è andata benissimo ma poteva finire anche peggio. Mi auguro di non avere più incontri ravvicinati con loro, ma se non si trova una soluzione penso che sia inevitabile che ci scappi una tragedia".