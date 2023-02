Incidente frontale tra auto, quattro persone estratte dalla lamiere

Incidente stradale a Bracciano dove due auto si sono scontrate frontalmente. Il sinistro mercoledì pomeriggio. Quattro le persone estratte dalle lamiere delle vetture, una trasportata in ospedale e le altre tre soccorse sul posto dal personale sanitario.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 18:30 del 8 febbraio all'altezza del civico 8 di via di Castel Giuliano. Qui, per cause ancora in corso di acccertamento, un Fiat Doblò condotto da un anziano ha impattato frontalmente con una Opel Corsa all'interno della quale viaggiavano il conducente e due passeggeri. Bloccati nelle rispettive vetture per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Bracciano.