Incidente sulla rotatoria: auto ribaltata dopo scontro con altra vettura, due feriti

Si sono immessi entrambi nella rotatoria senza dare precedenza. Due infrazioni che due automobilisti hanno pagato con un incidente stradale. Il sinistro nella tarda mattinata di oggi a Bracciano, comune della provincia della Capitale. Due i veicoli coinvolti, ad avere la peggio la conducente di una Fiat Panda, trasportata in ospedale in codice rosso.

L'intervento degli agenti della polizia locale di Bracciano, diretti dal comandante Claudio Pierangelini, intorno alle 12:00 di giovedì 27 gennaio in via Perugini, altezza rotatoria con la via Braccianese. Ad impattare una Fiat Punto ed una Panda, con quest'ultima che ha poi terminato la propria corsa ribaltata. Estratta dall'abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Bracciano la 70enne alla guida della Panda è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 con l'ambulanza che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Padre Pio del comune lacustre.

Illeso il conducente della Punto, un uomo residente a Trevignano, la passeggera di quest'ultima vettura è stata accompagnata in ospedale dove è stata poi medicata e dimessa con pochi giorni di prognosi.