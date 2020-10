Incidente ad Osteria Nuova: scontro tra due auto, cinque feriti

Cinque feriti di cui uno trasportato in ospedale con l'eliambulanza. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto martedì nella zona di Osteria Nuova. Ad impattare per cause in via di accertamento due auto.

In particolare lo scontro è avvenuto sulla via Braccianese, all'altezza dell'intesezione con via della Stazione di Cesano. Ad impattare una Alfa Romeo 156 ed una Peugeot 108. Ferite tutte le persone presenti sulla due vetture, i cinque sono stati affidati alle cure delle ambulanze del 118 e trasportati al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Da accertare la dinamica dell'accaduto, sul posto per svolgere i rilievi scientifici e regolare la viabilità gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.