Incidente sulla Braccianese Claudia, scontro tra furgone e auto: tre feriti

Incidente alle 6.15 del mattino di oggi, 12 giugno, al chilometro 32 della Braccianese Claudia, nel comune Allumiere. Un furgone e un'auto, per cause in corso di accertamento, hanno impattato violentemente tra loro finendo fuori dalla carreggiata.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco di Civitavecchia hanno subito cominciato le operazioni di estrazione del conducente del furgone, rimasto incastrato all'interno, con il gruppo cesoie e divaricatore in dotazione. Una volta liberato dalle lamiere lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul posto con tre ambulanze.

E tre, in tutto, sono stati i feriti. In seguito i pompieri hanno messo in sicurezza le vetture e la zona circostante. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa.