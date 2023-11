Incidente sulla Braccianese: con l'auto contro un albero, morti due giovani

Due giovani di 20 e 21 anni di Manziana, in provincia di Roma, sono morti in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via Braccianese. La tragedia alle 3.30 quando il 20enne Livio F., al volante della Fiat Punto, ha perso il controllo della vettura, finendo contro un albero all'altezza di via degli Scopetoni.

Un impatto terribile quello contro l'albero che ha trasformato l'auto in un ammasso di lamiere. All'interno, una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno trovato i corpi privi di vita dei due giovani (Dario L. il nome dell'altra vittima). Per liberarli è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Liberati, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia. A loro il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Mortale a Gallicano nel Lazio

Venerdì sera tragico anche sui monti Prenestini. Un uomo di 60 anni è infatti rimasto ucciso in un incidente stradale verificatosi sulla via Pedemontana, nel territorio del comune di Gallicano nel Lazio. Alla guida di una Fiat Ulisse, il 60enne si è scontrato con una Citroen C3, condotta da una ragazza di 20 anni. [I DETTAGLI DELL'INCIDENTE]