Sbaglia manovra e precipita con l'auto dal parcheggio dell'Unieuro

Avrebbe inserito la prima invece della retromarcia, una volta premuto l'acceleratore la vettura è però partita all'indietro abbattendo la recinzione, precipitando per alcuni metri sulla strada sottostante. Ferito il conducente della macchina, un 84enne, trasportato in condizioni gravi in ospedale.

L'atipico incidente è avvenuto intorno alle 12:30 di martedì 2 maggio su via di Boccea, altezza incrocio con via di Torrevecchia, in zona Monte Spaccato. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale l'84enne, stava uscendo dal parcheggio dell'Unieuro a bordo di una Toyota Yaris. Poi, presumibilmente sbagliando l'inserimento della marcia della vettura con cambio automatico, ha abbattuto la recinzione ed è precipitato sulla strada, con la vettura atterrata sul tettuccio.

Rimasto incastrato nell'abitacolo, l'anziano è stato liberato dai vigili del fuoco e poi affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato con l'ambulanza in codice rosso al policlinico universitario Agostino Gemelli.

In attesa della fine dell'intervento dei soccorritori e della rimozione della vettura incidentata, inevitabili sono state le ripercussioni alla viabilità della zona, con traffico rallentato su via di Boccea a partira da via Apricale, e lunghe code sino a via di Torrevecchia.