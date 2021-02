Incidente a Boccea, scontro tra scooter e auto: una ragazza in prognosi riservata

E' ricoverata in prognosi riservata una ragazza di 27 anni vittima di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di martedì 23 febbraio, in piazza De La Salle. Lo scontro è avvenuto alle 6. La giovane era in sella al suo scooter Honda Sh quando, per cause ancora da appurare, si è scontrata con una Mercedes Classe A condotta da un 37enne.

La ragazza, ferita gravemente, è stata portata in rosso al Gemelli di Roma. E' attualmente in prognosi riservata. Gli accertamenti sull'incidente, per ricostruire l'esatta dinamica, sono in mano al Gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale.