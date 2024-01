Auto in bilico sopra il ponte della ferrovia: treni cancellati e ritardi fino a due ore

In bilico con l'auto sul ponte della ferrovia dopo essere uscito fuori strada e aver abbattuto un muretto. Da qui il crollo di calcinacci e detriti sui binari sottostanti. Questa la causa che ha mandato in tilt i treni in transito nella Capitale. L'incidente stradale è avvenuto martedì mattina al Mandrione, nella zona del Pigneto. Un potenziale pericolo per i tanti convogli in transito fra Roma Tuscolana e Roma Termini che ha richiesto l'interruzione della linea per oltre due ore. Inevitabili i disagi con treni cancellati, deviati e ritardi di oltre due ore per due treni Alta Velocità.

Incidente al Mandrione

Sono stati gli agenti del VII gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 11:30 di martedì 9 gennaio in via Casilina Vecchia, sul ponte ferroviario che collega via del Mandrione alla via Casilina. A bordo di una Alfa Romeo un 34enne italiano ha perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento abbattendo un muretto laterale. Illeso il conducente, lo schianto ha determinato il distacco di calcinacci e detriti che sono caduti sui binari, dove in quel momento non transitava nessun convoglio.

Auto in bilico sul ponte ferroviario

Al fine di mettere in sicurezza la zona i caschi bianchi e i tecnici di Rfi hanno poi richiesto l'intervento ai vigili del fuoco. Arrivati sul posto alle 11:39 i pompieri hanno rimosso la vettura e messo in sicurezza via Casilina Vecchia, passando poi la palla al personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Treni fermi martedì 9 gennaio

Alle 11:50 lo stop delle linee Fl5 Roma Civitavecchia e Fl1 Termini-Fiumicino-Orte, nella tratta compresa fra Termini e la stazione Tuscolana. Messa in sicurezza la linea ferrata l'intervento è terminato dopo oltre due ore (alle 14:05) con la circolazione ferroviaria tornata progressivamente alla normalità.

Gli effetti sulla circolazione ferroviaria

Ripristinate le corse inevitabili sono state le ripercussioni ai treni in transito. Come informano da Rfi si sono registrati rallentamenti di 125 minuti per 2 treni Alta Velocità e fino a 30 minuti per 2 Intercity e 6 Regionali. Limitati nel percorso 4 treni Alta velocità e 12 Regionali, cancellati infine 2 treni Alta Velocità e 10 Regionali.

Treni cancellati e in ritardo

Nello specifico, come informano da Trenitalia, i soli treni FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58) e R 4132 Roma Termini (12:12) - Pisa Centrale (16:22) viaggiano con un maggior tempo di percorrenza superiore a 120 minuti.

Treni Alta Velocità oggetto di provvedimento:

FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07): il treno oggi termina la corsa a Roma Termini.

FR 8566 Roma Termini (13:05) - Fiumicino Aeroporto (13:37): il treno oggi è cancellato.

FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) - Venezia Santa Lucia (18:34): il treno oggi ha origine da Roma termini.

FR 8569 Fiumicino Aeroporto (14:23) - Roma Termini (14:55): il treno oggi è cancellato.

FB 8605 Genova Piazza Principe (7:05) - Roma Termini (12:03): il treno oggi termina la corsa a Roma Tuscolana alle ore 11:58.

FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58): il treno oggi ha origine da Roma Tuscolana e può registrare un maggior tempo di percorrenza superiore a 120 minuti.