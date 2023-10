Incidente a Primavalle, 12enne investita da un'auto: è in gravi condizioni

È ricoverata in ospedale in gravi condizioni una bambina di 12 anni, investita da un'auto e sbalzata contro una vettura in sosta nel pomeriggio di giovedì 26 ottobre, in viale Andersen. Sul posto la polizia locale di Roma capitale e il personale del 118.

Secondo quanto si è appreso, intorno alle 17, la piccola stava attraversando la strada all'altezza del civico 175, quando è stata travolta da una persona al volante di una Dacia Duster. La giovane, sbalzata, è poi finita contro una Opel Kadett parcheggiata. Immediati i soccorsi. Al volante della Dacia un uomo di 76 anni che si è subito fermato e ha chiamato il numero unico per le emergenze.

Il personale medico accorso ha trasportato la dodicenne all'ospedale Gemelli, in codice rosso, dove resta ricoverata in condizioni gravi. A ricostruire la dinamica saranno gli agenti del gruppo Montemario. Lì, in quel tratto di strada, sono assenti le strisce pedonali. Il 76enne al volante è risultato negativo ai test di alcol e droga.