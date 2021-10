Incidente sulla via Portuense: suv contro bici, ferito ciclista

Ad avere la peggio è stato il ciclista, rimasto ferito e trasportato d'urgenza in ospedale. A costringere il pedalatore alle cure mediche un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso al Portuense, a due passi dall'ex ospedale Carlo Forlanini.

In particolare il sinistro è avvenuto poco dopo le 19:30 del 24 ottobre al civico 451 della via Portuense, altezza intersezione con via Ercole Bombelli. Ad impattare per cause in via di accertamento un Suv ed una bicicletta. Fermatosi a prestare i primi soccorsi, il condudente dellla Bmw X3 ha quindi richiesto l'intervento dei soccorritori. Ferito il ciclista, un uomo romano, lo stesso è stato trasportato in codice rosso dall'ambulanza del 118 al vicino ospedale San Camillo.

Da accertare la dinamica del sinistro, sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti dell'XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.