Perde controllo del camion e travolge le auto in sosta davanti un bar, poi scappa

Ha perso il controllo del camion che stava guidando travolgendo le auto in sosta che si trovavano davanti un bar con le vetture colpiteche hanno poi danneggiato il locale dopo essere state sbalzate in seguito all'urto con il mezzo pesante. Poi ha ingranato la marcia e si è dato alla fuga. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. L'incidente stradale è avvenuto sulla via Nettunense, nel territorio di Cecchina, ai Castelli Romani.

In particolare la carambola è stata innescata intorno alle 11:00 di lunedì 11 gennaio per cause in via di accertamento mentre il camionista si trovava all'altezza del chilometro 9 della Nettunense, nella frazione del Comune di Albano Laziale. Travolte tre auto il conducente del mezzo pesante si è poi dato alla fuga.

Chiamato il 112 sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cecchina. Ascoltati i testimoni, nessuno è stato in grado di fornire il modello del camion né tantomento la targa del veicolo.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i militari dell'Arma hanno cominciato le ricerchde del camionista, al momento con esito negativo.