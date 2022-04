Cade sulla pista mentre fa motocross, grave un bambino di 8 anni

Ha perso il controllo della moto sulla pista di motocross cadendo rovinosamente in terra. In condizioni critiche è stato trasportato d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. A rimanere gravemente ferito un bambino di 8 anni, rimasto coinvolto in un incidente al crossodromo Tridente di Nettuno.

L'incidente è avvenuto intorno alle 14:00 di sabato 16 aprile quando il minore, residente a Valmontone, è caduto rovinosamente sulla pista di motocross dove stava girando. Il tutto si è consumato in pochi attimi. I primi soccorsi al bimbo sono stati prestati da un altro pilota di Anzio, esperto di primo soccorso, Simone della scuola di Maestro Nunzio, che ha cercato di garantire la respirazione al piccolo dopo il forte colpo alla testa. In brevissimo sul posto un’ambulanza del 118 e un’eliambulanza che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù.

Il piccolo - ricoverato in terapia intensiva al nososcomio pediatrico di San Paolo - è in condizioni stabili e sotto costante osservazione da parte dei medici che passate le 24 ore decideranno se sciogliere la prognosi.

Resta da ricostruire con esattezza l'accaduto, ascoltati i testimoni, accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Nettuno e della compagnia di Anzio.