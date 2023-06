Incidente a Roma: scontro tra suv e auto, muore bambino di 5 anni

Tragedia stradale a Roma dove è morto un bambino di 5 anni. L'incidente oggi pomeriggi, mercoledì 14 giugno, in zona Casal Palocco. Fatale per il piccolo l'impatto fra la vettura dove viaggiava con la madre e il fratello e un suv, condotto da un uomo. Lo scontro in via di Macchia Saponara. Per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Grassi di Ostia è deceduto subito dopo l'arrivo al nosocomio lidense.

Bambino morto in un incidente

Sono stati gli agenti di polizia locale e polizia di Stato, assieme al personale del 118, a intervenire intorno alle 16:00 di mercoledì 14 giugno in via di Macchia Saponara, nel tratto comrpeso fra via dei Pescatori e via Archelano di Mileto. A scontrarsi per cause in via di accertamento un suv Urus Lamborghini con a bordo cinque persone e una Smart Fourfour, all'interno della quale viaggiavano una madre e i suoi due figli piccoli.

Ferita anche la madre

Violento l'impatto, in condizioni da subito disperate nonostante un disperato tentativo di rianimazione per il bambino di 5 anni non c'è stato nulla da fare. Grave anche la madre, trasportata dall'ambulanza del 118 in ospedale. Eseguiti i rilievi scientifici starà ora agli agenti del X gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente con esito mortale. Il tratto interessato è chiuso al transito veicolare con il traffico deviato sul posto dai caschi bianchi.