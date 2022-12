Incidente a Centocelle, bambino investito da un'auto mentre va scuola: è gravissimo

È in gravi condizioni un bambino di 13 anni investito da un'auto nel quartiere di Centocelle, a Roma. Secondo quanto si è appreso, il minorenne stava attraversando la strada all'altezza di via Filippo Parlatore per raggiungere la scuola quando, intorno alle 7:30 del mattino, è stato travolto da una Ford Kuga condotta da un uomo di 30 anni.

Nonostante lo choc, il conducente è stato tra i primi a dare l'allarme. Immediati sono scattati i soccorsi. Il tredicenne è stato portato dal personale medico del 118, in codice rosso, al policlinico Umberto I dove è ricoverato in prognosi riservata.

A ricostruire il sinistro, gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale, sul posto per la gestione del traffico veicolare e i rilievi scientifici. Non è chiaro al momento se lo studente stesse attraversando sulle strisce o meno. L'incidente è avvenuto all'altezza del civico 49 di via Parlare. L'attraversamento pedonale è a 15 metri dall'impatto.