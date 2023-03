Bambino investito sulle strisce mentre va a scuola, i residenti: "Strada pericolosa, vogliamo i dissuasori"

Un bambino è stato investito sulle strisce pedonali da un'auto, una Mercedes B180, mentre stava andando a scuola. L'impatto questa mattina, intorno alle 7:40 circa, in via di Torrevvecchia, all'altezza dell'incrocio con via Gabriele Paleotti. Il piccolo, non in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma in codice arancione. Tanto lo spavento per il giovane studente che stava attraversando la strada.

Sul posto i carabinieri, gli agenti del gruppo Montemario e il 118. Una strada non nuova per incidenti del genere. Secondo i residenti del quartiere e i genitori che accompagnano tutti i giorni i loro figli alle scuole Gassman, Pavese e Ranaldi, infatti, quel tratto di via di Torrevecchia è pericoloso.

"Abbiamo chiesto da tempo dei dissuasori per il traffico, ma nessuno ha fatto mai nulla - la richiesta del Comitato Torrevecchia Primavalle rilanciata da RomaToday - Tempo fa vicino al cancello di una scuola è stato fatto un marciapiede a forma di lunotto per evitare il parcheggio sulle strisce pedonali. Quell'area però viene usata come sosta selvaggia e lo dimostrano anche le strisce pedonali incomplete. In più, su tutta via di Torrevecchia che abbraccia tre plessi scolastici c'è solamente un semaforo. Si corre troppo e con le auto parcheggiata in doppia fila è troppo pericoloso attraversare. Ci siamo rivolti al municipio, comune e polizia locale per avere dissuasori di velocità e cartelli segnaletici adeguati. Una prima risposta è arrivata dal dipartimento mobilità, ora aspettiamo cose concrete".