Incidente a Torre Angela: investe bimbo con il suv ed abbatte un semaforo

Ha investito un bambino con il suv e poi si è schiantato contro il semaforo, abbattendolo. E' in gravi condizioni un bimbo di 11 anni rimasto ferito dopo essere stato travolto da una vettura nella zona di Torre Angela. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 13:00 del 10 agosto in via del Torraccio di Torrenova, altezza intersezione via Casilina.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale che hanno accertato l'investimento. A colpire il piccolo un uomo alla guida di una Seat Ateca. Travolto l'11enne il suv è poi finito contro l'impianto semaforico.

Il bambino è rimasto ferito e trasportato al Bambin Gesù in codice rosso. Anche il conducente, uomo di 51 anni, ha riportato alcune lesioni lievi ed è stato trasportato al policlinico Casilino. Per lui richiesti gli esami tossicologici ed alcolemici di rito. Il semaforo è stato abbattuto e pertanto la pattuglia ha richiesto l'intervento delle ditta per il ripristino.

Sulla esatta dinamica sono in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi del comandi di Tor Bella Monaca.