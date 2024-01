Incidente a Monteverde, investe 12enne e scappa. La mamma: "Aiutatemi a trovare il pirata della strada"

Un bambino di 12 anni è stato investito sulle strisce da un'auto a Monteverde. Il conducente della vettura, invece di prestare soccorso, è però scappato via e adesso la mamma ha lanciato un appello per trovare il pirata della strada. È quanto successo nella mattina di ieri, intorno alle otto.

Il bambino stava andando a scuola quando, all'altezza di via di Val Tellina, c'è stato l'impatto. Il minorenne è stato portato in ospedale dal 118, in codice verde, al San Camillo. Non è grave. Sul posto gli agenti del gruppo Monteverde della polizia locale.

La mamma del giovane, sul gruppo Facebook di quartiere, ha lanciato un appello: "Mio figlio era sulle strisce, si è rialzato da solo mentre la macchina è scappata senza prestare soccorso. Se qualcuno ha visto o fotografato la targa vi sarei grata per la condivisione, anche in forma privata. Le autorità sono già state allertate perché un fatto così grave in prossimità di una scuola non accada più".