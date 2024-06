Incidente a Colonna, bimbe in monopattino investite da un giovane con il foglio rosa: una è grave

Due bambine di 11 anni sono state investite mentre giravano in monopattino. Alla guida dell'auto che le ha travolte c'era un giovane col foglio rosa. Tragedia sfiorata nel pomeriggio del 2 giugno a Colonna, comune della provincia di Roma, vicino al campo sportivo di via Colle Sant'Andrea.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, per ricostruire la dinamica dei fatti, hanno acquisito i video delle telecamere della zona. Le due 11enni, che si trovavano sul monopattino, stavano per immettersi sulla strada quando sono state investite dal neo patentato che marciava a bassa velocità. Una delle due bambine è stata portata in eliambulanza al policlinico Gemelli in codice rosso a causa delle ferite riportate. L'altra è stata ricoverata al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata.