Due incidenti in autostrada: code chilometriche e traffico in tilt

Traffico e code sull'autostrada A1 Milano-Roma-Napoli, in direzione sud dove si sono registrati due distinti incidenti fra Roma e Anagni. Come informano da Autostrade, per il primo - avvenuto in corrispondenza del nodo con l’A24 Roma–Teramo e il bivio con la Diramazione Roma sud al km 576 - si registrano 12 chilometri di coda.

Un secondo incidente - che ha coinvolto due auto e due camion - è avvenuto invece nel tratto compreso tra Colleferro ed Anagni, al chilometro 603, e si registrano 6 chilometri di coda.

In entrambi i casi, sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia.