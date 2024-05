Incidente in autostrada: scontro tra due camion e un furgone. Code sino a 12 chilometri

Dodici chilometri in direzione Napoli e nove in ingresso nella Capitale. Sono le code che si sono fermate in seguito a un incidente stradale avvenuto stanotte sull'autostrada A1. Una carambola fra due mezzi pesanti e un furgone che ha congestionato la viabilità. Lo scontro è avvenuto tra i caselli di San Cesareo e Valmontone. Le operazioni dei mezzi di soccorso che si sono protratte sino a stamattina.

L'incidente stradale è avvenuto all'altezza del chilometro 581 n direzione Sud. Un autocarro e due tir, con uno dei camion uscito fuori strada con la parte posteriore poi andata distrutta mentre un secondo mezzo ha preso fuoco. Bilancio un ferito grave.

Sul posto sono intervenuti tutti i mezzi di soccorso in una lunga notte di interventi e rilievi. Eseguiti i rilievi scientifici dalla polizia stradale, stamattina Autostrada ha comunicato il ripristino della viabilità regolare a partire dalle 12:00 di oggi, mercoledì con code e traffico in progressivo smaltimento.