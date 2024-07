Tir ribaltato sulla Roma-Fiumicino: grave camionista, chiuso tratto di autostrada

È rimasto gravemente ferito il camionista coinvolto in un incidente stradale in autostrada A91. Il tir si è ribaltato su un fianco con il conducente rimasto bloccato nell'abitacolo. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 12:50 di lunedì 8 luglio sull'autostrada A91 Roma-Fiumicino, altezza svincolo per Civitavecchia, in direzione della Capitale. Sul posto la squadra 11A dei vigili del fuoco dell'Eur e la polizia stradale. All'altezza del chilometro 13+500 l'autoarticolato si è ribaltato per cause ancora in via di accertamento. Un sinistro autonomo, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.

Il conducente del mezzo pesante è stato estratto dalla cabina del mezzo dai pompieri e assicurato alle cure dei sanitari presenti sul posto. Successivamente il ferito è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Con il tratto di strada reso pericoloso a causa della perdita di gasolio fuoriuscita dal mezzo incidentato, lo stesso è stato temporaneamente chiuso al traffico all'altezza del nodo per l'autostrada A12 Roma-Tarquinia.