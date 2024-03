Incidente in autostrada: colpita da uno pneumatico in A1, grave una donna

Colpita in pieno da uno pneumatico è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale. È accaduto giovedì sera al chilometro 598 dell'autostrada A1 Roma-Napoli, tra i caselli di Colleferro e Anagni, al confine fra le province di Roma e Frosinone. La automobilista è stata presa in pieno dalla ruota che si è staccato da una vettura coinvolta in un'incidente sulla corsia opposta. In tutto sono sei le auto coinvolte.

La giovane donna che viaggiava in direzione Roma su una piccola utilitaria è stata centrata in pieno sul parabrezza che si è staccato colpendola sul viso. La sua auto ha sbandato fermandosi sulla corsia centrale. Soccorsa dai sanitari del 118 è stata trasportata al policlinico Tor Vergata di Roma dove si trova ricoverata in gravi condizioni e in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco, gli operatori di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale di Frosinone che sta ricostruendo l'esatta dinamica del grave incidente.