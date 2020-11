Incidente in autostrada: scontro tra vetture, automobilista trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Incidente stradale sull'autostrada Roma-Civitavecchia dove due auto si sono scontrate per cause in via di accertamento con una delle due vetture che ha terminato la propria corsa ribaltata. Ad avere la peggio un uomo di 68 anni, trasportato con l'eliambulanza in ospedale.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16:30 di lunedì 9 novembre all'altezza del chilometro 34 dell'A12, direzione Civitavecchia, (fra Cerveteri e Santa Marinella). Ad impattare una Suzuki Vitara ed un'auto aziendale dell'Enel. Illesi i due occupanti di quest'ultima vettura, il conducente della Vitara, un 68enne di Ladispoli, è rimasto ferito per poi essere trasportato con l'elisoccorso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Nella vettura si trovava anche il cane del 68enne, un setter, rimasto ferito nel corso del sinistro e trasportato in una clinica veterinaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cerveterei che hanno soccorso l'uomo ed il suo amico a quattro zampe per poi affidarli alle cure del personale medico e veterinario.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Stradale. Per consentire l'intervento dell'elicottero si sono registrati dei rallentamenti con ripercussioni alla viabilità.