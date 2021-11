Incidente in autostrada: scontro fra due camion, code chilometriche in ingresso a Roma

Code chilometriche e disagi per gli automobilisti in transito sull'autostrada A1 Napoli-Roma dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. Lo comunica Astral Infomobilità. Il sinistro nel primo pomeriggio di martedì 9 novembre all'altezza del chilometro 583, direzione Nord.

Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori e la rimozione dei camion coinvolti nel sinistro, la circolazione stradale è stata deviata temporaneamente sulla sola terza corsia di marcia. Pesanti le ripercussioni al traffico con 5 chilometri di code in aumento e circolazione rallentata tra Colleferro e la Diramazione Roma Sud, in ingresso nella Capitale. Come informano da Autostrade.it per chi viaggia in direzione Roma-Firenze è consigliata l'uscita Colleferro.