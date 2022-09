Incidente in autostrada: si scontrano due tir ed un'auto, code chilometriche in A1

Incidente in autostrada A1 dove si sono scontrati due tir ed un'auto. Il sinistro alle 5:00 di oggi, sabato 10 settembre, circa sull’autostrada A1 Milano Napoli, nel tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Sud e Valmontone (km 583). Nell'incidente, uno dei due mezzi pesanti si è ribaltato disperdendo il carico. Ferita lievemente una persona. In corso le operazioni di rimozione del carico da parte del personale della direzione di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Pesanti le ripercussioni al traffico con code fino a 9 chilometri in direzione Napoli e ripercussioni - con due chilometri di coda - sulla diramazione di Roma sud.