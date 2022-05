Incidente in autostrada: tir si ribalta e perde carico, chiuso tratto di A1

Incidente stradale e traffico congestionato sull'autostrada A1 Milano-Napoli dove, dalle 14:30 circa, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Ponzano Romano e il bivio con la Diramazione di Roma nord verso Roma, a causa di un incidente autonomo avvenuto all'altezza del km 516 nel quale un mezzo pesante si è ribaltato disperdendo il carico su entrambe le carreggiate.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione 5° tronco di Fiano Romano di autostrade per l'Italia. Ancora chiuso, alle 18:00, si registravano 13 chilometri di coda in direzione Roma in corrispondenza dell'uscita di Ponzano Romano e 2 km in direzione opposta dove si transita su due corsie.

Agli utenti diretti verso Roma, si consiglia di uscire alla stazione di Orte, percorrere la SS2 Cassia e proseguire sul Gra.