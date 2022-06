Incidente in autostrada: scontro tra tre auto ed un mezzo pesante, 13 chilometri di coda

Code chilometriche e caos in ingresso nella Capitale oggi, lunedì 6 giugno a causa di una maxi carambola che ha coinvolto quattro veicoli, con una persona rimasta ferita. L'incidente stradale sull'autostrada A1 Roma-Napoli, tra Anagni e Colleferro, in direzione Roma. Tredici i chilometri di coda in aumento.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 9:29 all'altezza del chilometro 594 ed ha visto coinvolte tre auto ed un mezzo pesante. Come informano da Astral Infomobilità al momento si transita su carreggiata ridotta.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, i mezzi di soccorso, il personale sanitario e di Autostrade per l'Italia. In attesa della rimozione dei mezzi incidentati si consiglia, per chi procede verso la Capitale, di uscire a Ferentino e dopo aver percorso la statale 6 Casiilina, rientrare in autostrada a Colleferro.